Madrid (AFP). Espagne: premier test grandeur nature dans la rue pour Podemos, l'allié de Syriza

Les militants du parti antilibéral espagnol Podemos, allié de Syriza, se sont donné rendez-vous samedi dans les rues de Madrid, une manifestation visant à démontrer qu'en Espagne aussi la volonté de "changement" n'a jamais été aussi forte. La "marche pour le changement" prévue à partir de 12h00 (11h00 GMT) place de Cibeles à Madrid intervient moins d'une semaine après la victoire dimanche du parti de gauche Syriza, dont les dirigeants ont régulièrement fait campagne aux côtés de ceux de Podemos. Issus de deux des pays européens ayant vécu le plus durement la crise, avec encore plus d'un cinquième de leur population active au chômage, ils partagent le même rejet de la "troïka", qui, selon eux, dirige en fonction de critères strictement financiers, oubliant l'humain. Ils ont un deuxième point commun fort, sur lequel Syriza a déjà réussi: la volonté de gouverner et non plus de se contenter de peser sur le débat. "Ce qui s'est passé en Grèce est historique. Tout le monde sait que la suivante, c'est l'Espagne", assure samedi au quotidien en ligne Publico le Français Jean-Luc Mélenchon, dirigeant du Parti de gauche en France, également allié de ces deux formations et qui devrait participer à la marche. Le rassemblement intervient à moins d'un an des législatives en Espagne et à quatre mois d'élections régionales partielles et municipales, où des candidats de Podemos ont prévu de se présenter. Le parti fondé il y a tout juste un an a créé la surprise dès mai 2014 en obtenant 1,2 million de voix, cinq députés sur 54 aux Européennes. Depuis, son ascension dans les sondages est fulgurante, dépassant régulièrement le Parti socialiste et parfois même le Parti populaire (droite) au pouvoir, devenant théoriquement la première ou deuxième force politique. - Une célébration - Podemos, "Nous pouvons", issu du mouvement des Indignés né à Madrid le 15 mai 2011 pour dénoncer la haute finance, l'austérité et l'establishment corrompu, a fait un pari inhabituel: manifester non pas "contre" mais "pour". "Cette marche doit enlever la peur aux gens. Syriza a ouvert le chemin", confiait Sergio Dominguez, 33 ans, mécanicien dans l'aéronautique au chômage depuis trois ans, en se préparant à rallier la manifestation. "Ce n'est pas une manifestation, c'est une fête", assurait de son côté un des dirigeants du parti, Inigo Errejon, jeudi soir. Sur le spot du parti appelant à cette manifestation des citoyens de tous âges égrènent une liste de souhaits: "du travail", "que l'on respecte notre liberté de manifester", "que les droits d'inscription à l'université baissent"Un programme de gauche, même si Podemos refuse toute étiquette. "Le 31 janvier, nous allons démontrer que tous ensemble nous allons changer l'histoire de notre pays", promet son leader, le très charismatique professeur de sciences politiques Pablo Iglesias, âgé de 36 ans. Podemos, qui semble inspiré du "Yes we can" (Oui nous pouvons) de Barack Obama, a repris ses recettes combinant l'usage intensif des réseaux sociaux, au traditionnel porte-à-porte et aux réunions de quartier. Le parti est violemment attaqué par la droite et la gauche traditionnelles espagnoles, qui l'accusent de rester vague sur son programme et de mettre en danger la stabilité en promettant "la lune et même le soleil". Il a prévu de terminer sa marche sur une place qui, de par sa taille, ne sera pas être parsemée. Une image,qui, il l'espère sans doute devrait marquer les Espagnols.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire