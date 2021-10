La Famille Bélier, film tourné aux frontières de l'Orne et de la Mayenne fait parti des sélections dévoilées ce mercredi 28 janvier pour les César 2015 :

Meilleurs film, meilleur scénario. Les acteurs François Damiens et Karine Viard sont également nominés, de même que Eric Elmosnino en tant que meilleur second rôle et que Louane, qui était samedi sur le Tendance Live Anova, en tant que meilleur espoir féminin.