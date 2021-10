En plein coeur du festival Regards sur le cinéma du monde

«Ce festival avait pour but à l’origine de présenter des films africains - explique t-il - mais il s’est très vite diversifié. Au cours de ces 20 dernières années, il a permis de révéler de nombreux cinéastes et aujourd’hui sa renommée dépasse de loin les frontières de la Normandie».

Cette nouvelle édition ne déroge pas à la règle puisqu’elle permettra de découvrir 37 films récents tout genre et tout format confondus et totalement inédits en France. Véritable atout du festival, de nombreuses rencontres seront aussi organisées avec des cinéastes et des acteurs.



Pratique. Du 22 au 31 janvier. À l’UGC Ciné Cité, à l’Ariel Mont-Saint-Aignan et à l’Omnia. Tarifs 3,3 à 5,9 €. www.cinemadumonde.org.