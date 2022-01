Tennis de table - Renouvin : "du bien au moral"

Que vous inspire le match nul obtenu à Saint-Louis, mardi 21 décembre ?

C'est un super résultat pour nous, d'autant plus que nous jouions sans Marcos Madrid (le numéro 2 de l'équipe, ndlr) et que nous étions menés 3-1. Antoine Hachard, qui n'avait pas encore ramené de points cette saison, a remporté ses deux matchs, dont celui qui nous a permis de décrocher le nul. Cela fait du bien de voir que lui et Jimmy Devaux (vainqueur d'un de ses matchs) répondent présent. Cela prouve qu'on a raison de faire confiance aux jeunes. C'est en jouant qu'ils vont progresser.



Les deux points pris contre Saint-Louis sont également importants au classement...

On a désormais le même nombre de points que l'avant-dernier. Ce sera un match à trois, avec Auch et Metz, pour éviter la place de relégable. On a perdu contre eux lors des matchs allers, il faudra impérativement gagner au retour. On doit aussi grappiller des points à droite et à gauche, ce qu'on arrive à faire actuellement. Nos derniers résultats, après une série de quatre défaites, sont bons pour la confiance.







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire