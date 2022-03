Musique à Caen : Auditions régionales des Inouïs du Printemps de Bourges au Big Band Café

Le jury a dévoilé les quatre noms des groupes bas-normands qui participeront aux auditions régionales du printemps de Bourges le jeudi 22 janvier, au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair : Last Moon, Lewis Evans, MmMmM et The Goaties. Chaque groupe aura trente minutes pour convaincre le jury et gagner un éventuel passage au Printemps de Bourges, qui se déroulera du 24 au 29 avril.

MmMmM

Dotés d'une énergie pétillante et communicative, les saint-lois du groupe MmMmM se définissent eux-même comme un « projet réactionnaire et avant-gardiste dont le principal objectif est d’accéder à la jouissance automatique ». Entre dérision et danse, ces bas-normands offrent sur scène une prestation dynamique dopée d'humour, de guitares saillantes, de refrains entraînants et de danses endiablées.

Last Moon

Tout droit venu de Cherbourg, le groupe s'est formé en mai 2013 au cœur du Cotentin. Puisant dans des influences variées allant de Radiohead à Portishead en passant par les Pink Floyd ou PJ Harvey, le quatuor dévoile des sonorités envoûtantes, bercées par une énergie rock alternative.

The Goaties

Le trio caennais formé en 2007, dévoile avec fougue un rock énergique et survitaminé, flirtant aussi bien avec le punk que la chanson française. En mai 2014, ils avaient sorti leur premier album Sueur Froide sur TFT Label (Bow Low, Noïd …) qui nous dévoilait un univers nerveux et explosif à découvrir sur scène …

Lewis Evans

Le saint-lois Lewis Evans s'était d'abord fait connaître en tant que leader du groupe The Lanskies. Ce british à la voix de crooner nous dévoile depuis plus d'un an, en solo, toute sa sensibilité à travers une folk-pop mélancolique et délicate.

Rendez-vous au BBC le 22 janvier à partir de 20h. Entrée libre sur invitation par ici.