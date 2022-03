Patrice Garande aux supporters malherbistes : "les joueurs ont besoin de vous"

Caen-Reims : c'est l'affiche de la 21e journée de Ligue 1 au stade d'ornano ce soir. Les Malherbistes sont plus que jamais en quête d'une victoire pour essayer de relancer la machine, alors qu'ils sont bons derniers avec 15 points au compteur. Leur entraîneur Patrice Garande croit dur comme fer que tout est encore possible dans ce championnat. "Les joueurs font ce qu'il faut. Mais tant qu'on n'aura pas gagné, on n'aura pas raison." Il demande aux supporters de ne pas baisser les bras :

Coup d'envoi à 20h.