Paris (AFP). Livret A: la Banque de France recommande une baisse historique du taux à 0,75%

Le Livret A pourrait voir son taux atteindre son plus bas niveau historique début février, à 0,75% contre 1,0% actuellement, si le gouvernement décide de suivre la recommandation faite jeudi par le gouverneur de la Banque de France. "Je propose 0,75%. Économiquement, je devrais proposer un peu plus bas, 0,50% sans aller jusqu'à 0,25%, mais je veux tenir compte de la psychologie des épargnants. Donc je pense qu'il faut faire un mouvement d'une ampleur relativement limitée", a expliqué Christian Noyer sur Europe 1. Pour déterminer le rendement du placement préféré des Français, il existe une formule dépendant du niveau de l'inflation (hors tabac), auquel il faut ajouter un quart de point. Or, puisque la hausse des prix a été nulle fin 2014, on obtient donc un taux théorique de 0,25%. La décision de modifier le taux revient en premier au gouverneur de la Banque de France. Soit il applique la formule et ce taux théorique entre automatiquement en vigueur. Soit il choisit d'y déroger et, dans ce cas, sa recommandation peut ou non être suivie par le ministre des Finances qui a le dernier mot. Il n'est pas rare de voir la formule de calcul ne pas être appliquée à la lettre. A l'été 2014, déjà, la faible inflation aurait dû conduire à une baisse du taux du Livret A à 0,5%. Mais celui-ci avait finalement été ramené de 1,25% à 1,0% par le gouvernement, tandis que le gouverneur de la Banque de France avait proposé 0,75%. Depuis la création de ce produit d'épargne en 1818, sa rémunération n'a jamais été inférieure à 1,0%. Pour appuyer sa recommandation de baisse du taux, Christian Noyer a également mis en avant l'intérêt que représenterait un tel mouvement pour l'économie française. "Rester à 1,0%, ce serait totalement irresponsable et je ne veux pas le proposer () car nous avons absolument besoin de dynamiser la croissance et l'emploi", a-t-il insisté, en rappelant que les sommes déposées sur le Livret A servaient à financer divers secteurs dont le logement social. Un taux plus bas permet ainsi à la Caisse des dépôts, qui centralise 65% de l'épargne du Livret A, d'octroyer des prêts moins onéreux, aux organismes HLM par exemple. Si la question du rendement du Livret A est un sujet éminemment politique, la variation de son taux a un impact concret assez limité. Ainsi, fin 2013, un Livret A contenait en moyenne 4.063 euros. Avec un taux de 1,0%, un tel livret rapporte en année pleine 40,63 euros. A 0,75%, ce gain passe à 30,47 euros, soit une différence de 10,16 euros. - Des retraits encore limités - Pénalisé par la faiblesse historique de son taux, le Livret A a vu flancher depuis plusieurs mois sa capacité de séduction auprès des épargnants. Ainsi, de janvier à novembre 2014 --les données pour décembre n'étant pas encore connues--, les retraits d'argent ont été supérieurs aux dépôts, à hauteur de 5,84 milliards d'euros. A moins d'un invraisemblable retournement de situation, ce livret devrait donc avoir terminé l'année 2014 dans le rouge. Confrontée à cette situation, la Caisse des dépôts a affiché sa sérénité, après l'important afflux de dépôts consécutif au relèvement de 50% du plafond du Livret A --fixé désormais à 22.950 euros-- intervenu dans le sillage de l'élection de François Hollande à la présidence de la République. "Nous ne sommes pas inquiets car la décollecte est limitée. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé depuis trois ans: une décollecte nette de 5 à 7 milliards d'euros, ce n'est pas grand-chose par rapport aux 70 milliards engrangés par l'ensemble des réseaux ces dernières années", avait souligné en décembre Odile Renaud-Basso, directrice générale adjointe du groupe Caisse des dépôts.

