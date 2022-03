Paris (AFP). Libération, L'Express et la chaîne israélienne i24news bientôt réunis

Le journal Libération, la chaîne d'information israélienne i24news et le magazine L'Express vont être prochainement réunis au sein d'un nouveau groupe plurimédia "Mag&NewsCo", détenu par le patron de Numéricable et SFR, Patrick Drahi, également actionnaire de Libération, et son associé Marc Laufer, ont-ils annoncé mercredi. "Mag&NewsCo, groupe média diversifié, intégrera la télévision, la radio, la presse écrite, le numérique et le mobile", écrivent dans un communiqué les deux hommes d'affaires. Tous deux sont en passe de racheter au groupe belge de médias Roularta plusieurs titres, dont les magazines L'Express et L'Expansion.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire