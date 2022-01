Ouistreham : "Une vie meilleure en Angleterre”

Le conducteur du camping-car, Jérôme D., sa passagère (une Cherbourgeoise de 25 ans) et l'Irakien, Aras A., ont été jugés en comparution lundi 13 décembre. Ce dernier, qui nie toute activité de 'passeur professionnel”, possède cinq identités différentes 'répertoriées” et, est sorti de prison en septembre dernier après avoir purgé une peine pour des faits similaires. Jérôme D. aurait lui été en contact avec deux 'organisateurs”, Youssef et Rhaled (absents lors de l'audience) dans un bar à chicha de Cherbourg. Selon la jeune femme, Youssef lui aurait dit 'Pour toi, c'est sans risques, t'as une bonne tête de française”. Elle aurait agi afin de permettre à ces clandestins de trouver 'une vie meilleure en Angleterre”.



Déjà condamné

Jérôme D., lui, aurait été menacé par Youssef de représailles envers sa mère et sa petite soeur. Aras A. a été condamné pour récidive à la peine plancher de deux ans de prison à exécuter directement à l'issue de l'audience. Plus ou moins inconscients des risques encourus, la prévenue de 25 ans, sans antécédents, a été condamnée à six mois de prison avec sursis. Quant à Jérôme D., 19 ans, visiblement effondré, il a été condamné à cinq mois de prison qu'il devra aménager avec le juge d'application des peines de Cherbourg. Il avait déjà récemment été condamné pour violences.



