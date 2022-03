Paris: la place de la République noire de monde, un étudiant normand témoigne

La France unie contre le terrorisme.

Paris, "capitale du Monde" contre le terrorisme : jusqu’ à 1,5 millions à 2 millions de personnes et une cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement participaient ce dimanche après-midi à une marche immense et inédite contre le terrorisme et en hommage aux 17 personnes tuées par trois jihadistes français cette semaine.

Le boulevard Voltaire, parcours principal de la manifestation, où défilaient les dirigeants politiques en tête de cortège est devenu totalement saturé, inaccessible. L'ensemble des rues qui partent de la place de la République étaient bouchées par la foule compacte des manifestants.

Ecoutez Quentin, jeune étudiant normand, il habite place de la République à Paris.