Élections départementales : Deniaud/ Mornet Larivière sur Alençon 1

"C'est une candidature pour redynamiser Alençon qui est moribond" explique Bertrand Deniaud. Le conseiller municipal et régional UMP estime que "c'est la faute du président PS de la Communauté urbaine, Joaquim Pueyo, qui avec sa volonté affichée de rapprochement avec Le Mans, tourne le dos à la Normandie." Or, explique le candidat, "Alençon doit être dynamique, pour entraîner les territoires, Alençon doit porter la voix de toute l'Orne, et le développement passe par Paris, par le nord de l'Europe, par la Normandie... C'est la région qui gère les dotations européenne, pas le département de la Sarthe !..." L'occasion pour Bertrand Deniaud de faire remarquer qu'il est déjà conseiller régional, et que sa double casquette (conseiller régional et conseiller départemental) ne pourrait être que favorable au développement économique alençonnais. Mais pour l'élu UMP, cette élection "c'est aussi pour sanctionner le gouvernement, dire clairement qu'il faut changer, sanctionner les candidats socialistes."

Pour l'alençonnaise non encartée Françoise Mornet Larivière, ce sera une seconde campagne électorale. Elle était déjà sur la liste de Christine Roimier lors des dernières élections municipale. A 57 ans, ses 3 enfants désormais élevés "lui laissent du temps pour s'engager dans un mandat électif." Attachée bancaire, elle connaît particulièrement bien le monde de l'entreprise et souhaite "mettre ses compétences professionnelles au service du développement économique local." Elle se définit comme "quelqu'un de terrain."

Le binôme se présente sous l'étiquette Union centre/droite.

Bertrand Deniaud et François Mornet Larivière :