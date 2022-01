Le Lux se met au rythme des enfants

'Petite chérie�, 'Les contes de la ferme�, 'La guerre des Deux Mondes�, 'Le Bonhomme de neige�... Jusqu'au 2 janvier, le Lux propose une sélection de qualité destinée aux jeunes amateurs de cinéma et à leurs parents. Des films d'horizons divers, des inédits ou des reprises, le menu est complet.

“Les temps modernes” de Chaplin, “Le marchand de sable” de Jesper Moller ou “Le voyage fantastique” de Richard Fleischer sont autant de classiques et incontournables sur les écrans en décembre. Mais “Les enfants du cinés”, c'est aussi et surtout une formule qui remporte chaque année un vif succès : les cinés-spectacles.

Conte théâtral, concert, spectacle musical ou théâtre d'objets, chaque animation est suivie d'un goûter offert, et d'un film adapté. Un programme gourmand pour apprendre aux enfants à aimer le 7e art en longeant les couloirs d'un monde onirique et animé.

Pratique: jusqu'au 2 janvier, au cinéma Lux, 6 avenue Sainte Thérèse à Caen. Tél. 02 31 82 29 87.



