Les grandes tournées de l'année 2015 en France: AC/DC, Nicki Minaj, U2, Ariana Grande, Johnny Hallyday, Christine and the Queens, Kendji, Maitre Gims

Nicki Minaj "The Pinkprint Tour"

Au Zénith de Paris le 25 mars

La rappeuse américaine s'offre une tournée exclusivement européenne, pour son dernier album "The PinkPrint" et se permet une seule date dans la capitale française.

mypinkfriday.com

Ariana Grande "The Honeymoon Tour"

Au Zénith de Paris le 15 mai

La nouvelle idole des adolescentes lance sa toute première tournée internationale et passera en Amérique du Nord et en Europe du 25 février au 16 juin.

www.arianagrande.com

AC/DC "Rock or Bust Wolrd Tour"

Au Stade de France le 25 mai

Le groupe créé par les frères Young viendra électriser le Stade de France au son de son nouvel album "Rock or Bust".

www.acdc.com

Kiss "40th Anniversary Wolrd Tour"

Au Zénith le 16 juin

Le très maquillé groupe de hard rock célèbre son anniversaire qu'il fêtera tout au long d'une tournée lancée en février prochain au Japon.

www.kissonline.com

"The Who Hits 50 !"

Au Zénith de Paris les 28 et 29 juin

Pour son 50e printemps, les Who se sont offert un album anniversaire qui regroupe trois disques en octobre dernier. Le groupe y ajoute une tournée du 15 avril au 4 novembre, avec en juin prochain au Zénith de Paris.

thewho.com

ZZ Top

Au Zénith de Paris le 26 juin

Au cours d'une tournée gargantuesque démarrée aux Etats-Unis, les ZZ top viendront remuer leur barbe le 26 juin au Zénith de Paris.

www.zztop.com

Deep Purple

Partout en France du 2 au 11 novembre

Les célèbres interprètes de "Smoke on the Water" se produiront à Marseille le 2 novembre, le 3 à Bordeaux, et le 11 à Paris.

www.deeppurple.com



U2 "The Innocence + Experience Tour"

A Paris Bercy les 14 et 15 novembre

La bande à Bono viendra défendre son 13ème album "Song of innocence" sur la scène de Paris Bercy dans le cadre d'une tournée mondiale qui commencera le 14 mai à Vancouver.

www.u2.com

Et les Français :

Christine and the Queens

Partout en France jusqu'au 1er avril

Encensée par la critique et bien placée dans les ventes, la jeune Christine and The Queens continue de défendre son très bel album "Chaleur Humaine" dans toute la France, notamment le 23 septembre à Toulouse, le 25 encore à Paris, le 26 à Lille et le 30 à Nantes.

www.christineandthequeens.com/tour

Kendji Girac

Partout en France du 14 janvier au 5 août

Révélé par la troisième saison de "The Voice", le tout jeune Kendji Girac s'en va sur les routes dès janvier pour une trentaine de dates dans tout l'Hexagone. Mais il faut se hâter, bon nombre d'entre elles affichent déjà complet.

www.digitick.com/kendji-girac

Johnny Hallyday "Rester vivant"

Partout en France du 2 juillet 2015 au 2 mars 2016

Le vétéran et légendaire Johnny Hallyday lancera sa tournée le 2 juillet à Nîmes. Il se produira aussi le 14 juillet à La Rochelle pour les Francofolies et à Biarritz le 17 à l'occasion du Big Festival.

decibelsprod.com

Maitre Gims "Warano Tour"

Partout en France du 12 novembre au 18 décembre

Le membre du groupe de rap Sexion D'Assaut partira dès novembre avec une première date à Nantes le 12. S'en suivra une vingtaine de dates, dont une à Paris Bercy le 14 décembre.

www.maitre-gims.fr/concerts