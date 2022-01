Hockey sur gazon : Caen au-delà des attentes

Six victoires, un match nul et deux défaites : c'est, à mi-saison, un bilan digne d'un prétendant à la montée. Ce sont les résultats qu'affiche le surprenant promu caennais, deuxième de Nationale 2 (troisième niveau français) de hockey sur gazon. Jorge Magrinho, son entraîneur, s'en réjouit mais se méfie.



Quel regard portez-vous sur la première moitié de saison de votre équipe ?

Le bilan comptable est plus que positif. On ne s'attendait pas à être aussi hauts puisque, en tant que promus, nous visons d'abord le maintien. Toutes les équipes sont surprises par notre jeu parce que nous n'avons pas le même dispositif tactique qu'elles. En ce qui concerne le jeu justement, le bilan est plus mitigé. Notre principe, c'est d'attendre et de partir en contre-attaque. Mais on ne crée pas assez de jeu. On subit beaucoup. On se repose trop sur Maxime Chéron.



La phase retour s'annonce plus compliquée ?

Il faudra trouver une autre tactique car nos adversaires seront prévenus. Ils s'attendaient à prendre les trois points contre nous, ce ne sera plus le cas. J'ai peur que la phase retour soit très dure. On aimerait toutefois se qualifier pour les barrages, donc finir parmi les deux meilleures équipes premières de notre poule.



