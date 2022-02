Albertville (France) (AFP). Neige: des milliers de véhicules bloqués en Savoie, 12 départements en vigilance orange

Plusieurs milliers de véhicules ont été bloqués dans la nuit de samedi à dimanche en Savoie en raison d'importantes chutes de neige, obligeant la préfecture à lancer un plan d'hébergement d'urgence, la circulation restant par ailleurs difficile dans les 12 départements placés en "vigilance orange" neige et verglas. Il s'agit de la région Franche-Comté ainsi que des départements de l'Ain (01), de la Côte-d'Or (21), de l'Isère (38), de la Haute-Marne (52), du Bas-Rhin (67), de la Savoie (73), de la Haute-Savoie (74) et des Vosges (88). A 06h00 dimanche, des perturbations et ralentissements étaient toujours signalés par Bison Futé. La circulation en région Rhône-Alpes présentait encore d'importantes difficultés en direction des stations de ski et notamment sur la N90 où en observe encore 47 km de ralentissements d'Alberville jusqu'à Bourg Saint Maurice, selon Bison Futé. La préfecture de Savoie a, par arrêté, décidé de faire faire demi-tour au péage de Chambéry-Nord aux véhicules en provenance de Lyon (A43) ou Annecy (A41) et à destination des stations savoyardes. Kévin Clavel est parti de St-Malo (Ille-et-Vilaine) samedi vers 5h00 en direction Tignes (Savoie). Dimanche peu après 01H00, lui et ses quatre passagers étaient coincés sur l?autoroute A410 entre Albertville et Chambéry. "On vient de faire 130 km en 10 heures", a-t-il expliqué l?AFP. "Le numéro vert ne répond pas, c?est complètement saturé, on n?a pas d?info sur les centres d?hébergement. On vient d?entendre à la radio qu?on allait devoir faire demi-tour au péage, c?est vraiment n?importe quoi. On est partis pour faire le tour de l?horloge. Vous imaginez pour les familles avec des enfants en bas âge ?" Selon lui, plusieurs voitures étaient en panne d?essence et attendaient une dépanneuse sur le bord de la chaussée. Depuis 17h30, la préfecture de Savoie a invité les automobilistes "à s'arrêter le plus en amont possible" de la région pour "y rechercher un hébergement pour la nuit". Près de 10.000 places étaient disponibles sur le département dans une quarantaine de communes. A Albertville, la salle municipale Pierre-du-Roy située à quelques encablures de la RN 90 qui mène à Moutiers, accueillait ainsi depuis le début de soirée des automobilistes qui n'avaient pu rejoindre les stations. Les préfectures des Hautes-Alpes et de la Haute-Savoie ont également ouvert plusieurs centaines de lits dans le cadre de l'hébergement d'urgence notamment à Gap, Briançon, Annecy ou encore Cluses. Un numéro vert (08 11 00 06 73) a été activé par la préfecture de Savoie afin d?informer les automobilistes sur la conduite à tenir et sur la disponibilité des hébergements d?urgence. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et le secrétaire d'Etat aux Transports Alain Vidalies ont salué dans un communiqué "le sang-froid et le sens des responsabilités" des automobilistes, renouvelant "les appels à la plus grande prudence". Ils ont rendu hommage également aux personnels mobilisés. Les abondantes chutes de neige ajoutées à un épisode imprévu de pluies verglaçantes qui a entraîné plusieurs accidents, le tout conjugué au chassé-croisé des vacanciers vers ou au départ des stations de ski, ont provoqué selon la préfecture ces "difficultés très importantes et durables". 60.000 véhicules étaient annoncés dans la journée, dans les deux sens de circulation, en Savoie dont près de 37.000 pour la seule vallée de la Tarentaise. "Seuls les véhicules équipés de chaînes pourront poursuivre leur progression, notamment vers les stations, les autres devant interrompre temporairement leur voyage. La gendarmerie et la police nationales en informent les usagers, notamment aux barrières de péages", a indiqué M. Cazeneuve. La neige a par ailleurs provoqué un accident mortel dans l'Isère où un homme de 27 ans a été tué quand sa voiture a glissé, vers midi, dans un ravin du massif de Belledonne. - Fin progressive de la vigilance dimanche -

