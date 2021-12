Lucrèce Borgia au théâtre de la Foudre

Pourquoi avoir choisi Béatrice Dalle pour le rôle de Lucrèce ?



“À cause de son bagage sulfureux, c’est un objet de fantasme sexuel mais elle génère aussi la peur. Cette figure iconique correspondait très bien à l’image que je me faisais de Lucrèce.”



Vos comédiens évoluent sur un plateau d’eau, pourquoi ?



“J’avais déjà eu recours à ce dispositif précédemment. Ici, on s’y enfonce, on s’y englue et Lucrèce y lit son reflet monstrueux.”



Toutes les disciplines sont confondues ?



“ Oui. Pierre Cartonnet est acrobate. Mes comédiens s’expriment aussi avec leurs corps.”



Pratique. Du 10 au 18 décembre. Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs 13 à 18 €. Tél. 02 35 03 29 78