Elections départementales : David Margueritte présente ses candidats

Pour les élections départementales, le Cercle du Cotentin va présenter des candidats dans les trois cantons cherbourgeois ainsi qu'à Tourlaville et Equeurdreville. "Il s'agit de poursuivre la dynamique entamée aux élections municipales, où nous sommes passés très près de l'alternance à Cherbourg et où nous avons fait de bons scores dans l'agglomération" explique David Margueritte, qui préside cette formation politique composée de "370 adhérents dont plus de la moitié n'a pas d'étiquette politique. Même si nous ne le cachons pas, nous sommes soutenus par l'UMP et le Modem."

"Votez utile"

David Margueritte, lui-même élu UMP, appelle au "vote utile, dès le premier tour". Afin de ne pas favoriser "les François Hollande locaux", c'est à dire les candidats portés par le Parti Socialiste. En effet, si le Cercle du Cotentin affirme s'inscrire dans la majorité départementale sortante et représenter la droite et le centre, il aura face à lui les candidats de l'Union pour le Cotentin. Mais aussi ceux du Front National : "Je respecte cependant tous les électeurs et je comprends que certains puissent crier leur mécontentement en votant FN. Mais bien souvent cela favorise les candidats du PS".



"Une chance historique"

Alors que les trois conseillers sortants de Cherbourg ne se représentent pas, que l'élu sortant d'Equeurdreville se présente dans un autre canton, et que la politique de François Hollande est vivement critiquée, les élus du Cercle du Cotentin y voient "une chance historique d'être le guichet de la majorité départementale qui manque aujourd'hui dans l'agglomération". Quant à ceux qui critiqueraient David Margueritte, qui se lance dans une énième campagne, il répond "en politique il faut savoir être constant, et savoir se relever" :

Les candidats

- Canton Cherbourg-Octeville 1 : David Margueritte (UMP), avocat, conseiller municipal et communautaire / Christine Donizalski (Sans Etiquette), salariée de la sécurité sociale

- Canton Cherbourg-Octeville 2 : Fabrice Huet (UDI), professeur de musique, conseiller municipal et communautaire / Fabienne Lebas (SE), coiffeuse

- Canton Cherbourg-Octeville 3 : Françoise Hamon (UMP), orthophoniste, conseillère municipale et communautaire / Cyril Bourdon, salarié DCNS, conseiller municipal et commaunautaire

- Canton Equeudreville : Sophie Guyon (SE), salariée d'Areva, conseillère municipale / Samuel Lepilleur (UMP), agent de la CUC, conseiller municipal

- Canton Tourlaville : Hervé Feuilly (UMP), ancien chef d'entreprise, conseiller municipal et communautaire / Emmanuelle Peyroux (SE), agent territorial