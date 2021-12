Avec la nouvelle recrue Sean May qui faisait ici sa deuxième apparition et qui a ébloui la rencontre de son talent en inscrivant notamment 25 points, 6 rebonds pour une évaluation de 28 et qui a été élu MVP du match, les Rouennais ont dominé la partie dans son ensemble. Ils intègrent le top 8 du championnat en occupant maintenant la 7e place.

Prochain rendez-vous pour les joueurs de Christophe Denis lundi 15 décembre.