Paris (AFP). Air France: fin des turbulences pour la low cost Transavia France

Air France peut souffler: la compagnie a enfin obtenu jeudi le feu vert du premier syndicat de pilotes pour développer la low cost Transavia, à l'origine d'une grève historique en septembre. Le syndicat SNPL a accepté à "une forte majorité" de signer le projet d'accord prévoyant l'essor de Transavia France, conformément au souhait exprimé la veille par l'ensemble de la profession lors d'un référendum. Le "oui" l'avait emporté à 53% à l'issue d'une consultation massivement suivie. Le syndicat majoritaire a é té à la pointe d'une grève record de 14 jours menée en septembre par la profession, opposée au développement accéléré de Transavia, filiale à bas coût d'Air France née en 2007. La décision prise jeudi par le SNPL Air France est "conforme à l'engagement pris de respecter l'avis des pilotes", a justifié son nouveau porte-parole, Emmanuel Mistrali. Le taux de participation très élevé (78%, soit 3.039 pilotes selon les résultats définitifs) lors du référendum et le nombre de "oui" important parmi les adhérents du SNPL (60%) avaient levé une partie du suspense. Mais l'incertitude demeurait cependant, puisque le SNPL Air France renouvelait son bureau et élisait son nouveau président jeudi avant de rendre son verdict. La direction d'Air France-KLM souhaitait depuis plusieurs mois renégocier l'accord conclu avec le SNPL en 2007 à la création de Transavia France. Cet accord restera en vigueur, à une exception : la clause limitant la flotte de Transavia à quatorze avions devient caduque, permettant à l'entreprise de l'élargir jusqu'à quarante appareils. - Engagement écrit - Dès l'été prochain, ce seront vingt et un Boeing aux couleurs Transavia qui sillonneront les airs, contre seize lors de la saison 2014 (en comptant les Airbus détachés par Air France, conformément à un accord provisoire). L'entreprise espère faire voler trente sept Boeing 737 à l'horizon 2019. Air France-KLM mise sur Transavia pour se relancer sur le marché français, où le groupe est en difficulté, en venant concurrencer les poids lourds de l'aviation à bas coût Ryanair et easyJet. Le deuxième groupe aérien européen, derrière la Lufthansa allemande, ne peut toutefois pas crier victoire dans l'immédiat. Le SNPL a "conditionné" sa signature au retrait du projet Transavia Europe, qui avait provoqué un durcissement lors de la grève, la plus longue de l'histoire de la compagnie pour cette catégorie de personnel. Ce projet de filiale low cost paneuropéenne, avec des salariés sous contrat local, avait été massivement rejeté par les pilotes qui évoquaient un risque de "dumping social". Le SNPL réclame un engagement écrit de la part du patron d'Air France-KLM, Alexandre de Juniac. Celui-ci avait déclaré une fois la grève terminée que le projet serait rediscuté quand la paix sociale sera rétablie. Lors de la grève de quatorze jours, les grévistes réclamaient également l'instauration d'un contrat unique pour les pilotes d'Air France et de ses filiales. Ils ne l'ont pas obtenu. Le projet d'accord prévoit un contrat de détachement pour les pilotes d'Air France désireux de voler sur la low cost, avec la garantie de conserver les avantages sociaux de la maison mère. Il comprend aussi la mise en ?uvre d'une "liste de séniorité commune" pour les pilotes des deux compagnies. Les pilotes détachés volent aux conditions Transavia (salaires, heures de vol, etc.), moins généreuses qu'à Air France. Une prime annuelle de 35.000 euros est offerte aux copilotes volontaires pour rejoindre les cockpits de Transavia.

