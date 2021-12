Transmartinique : Michaël, Raphaël et Ludovic courent pour Magalie

Depuis, l'enquête piétine et ses proches restent persuadés qu'il s'agit d'un crime. Pour relancer la médiatisation, Michaël Bonno, Raphaël Bourland et Ludovic Manière prennent le départ, samedi 6 décembre, de la Transmartinique à Grand-Rivière, au nord de l'île. Il s'agit d'une course de 133 km.

Les Caennais se sont entraînés depuis des semaines, 3 à 4h par jour en moyenne.

Ecoutez Michaël Bonno et Raphaël Bourland :

Ils courent pour Magalie Impossible de lire le son.

Ce jeudi 4 décembre, ils ont déposés des fleurs à Chalvet, en mémoire de la jeune femme de 27 ans.