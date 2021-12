Election de Nicolas Sarkozy à la présidence de l' UMP : Les réactions ornaises

Nicolas Sarkozy élu à la présidence de l’UMP samedi soir, avec 64.5 % des voix, devant Bruno Le Maire, 29.18 % et Hervé Mariton, 6.32 %.

« Nous félicitons Nicolas Sarkozy pour son élection » écrivent à 4 mains, Jérôme Nury, président de l’ UMP dans l’Orne et Véronique Louwagie, députée. « Désormais, l'UMP va pouvoir travailler à l'élaboration d'un projet alternatif à la politique de François Hollande dont les Français ne veulent plus. Avec du courage politique et de la volonté, nous pouvons guérir les maux dont souffre notre société. Rassemblée autour de notre nouveau Président, l'UMP va retrouver sa force de propositions et son rôle naturel de grand parti au service des Français et de notre pays. »

Ecoutez Jérome Nury président de l'UMP dans l' Orne :

"c'est une immense satisfaction " écrit Bertrand Deniaud, conseiller régional, « Il nous faut rapidement nous mettre au travail sur l'ensemble du territoire pour préparer les conditions de l'alternance en 2017, un projet, une organisation de notre famille politique nouvelle, efficace, rassemblant toutes les sensibilités des Français.

La gauche ruine la France, fait flamber les impôts et le chômage, il faut arrêter cela et vite !

Il nous faudra aussi renouveler les générations, car en politique on est en retard sur ce sujet, les entreprises le font en permanence, les politiques non, c'est une faute.

Dans les semaines qui viennent nous aurons à montrer ces capacités aux Français, ils sont en colère et dans l'attente d'une véritable nouveauté. » Conclu l’élu ornais.