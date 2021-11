Contrôles routiers : plusieurs grands excès de vitesse dans la Manche

Une quarantaine de militaires et des chiens pour une vaste opération de contrôles routiers face à aux accidents de la route, et à la recrudescence des cambriolages sur le secteur d'Avranches, traversé par l’ A 84. Itinéraire privilégié par la délinquance itinérante.

7 postes fixes et deux unités mobiles ont été déployés. Ces opérations seront régulièrement menées pour ces périodes de fêtes de fin d'année.

Dans le même temps plusieurs contrôles routiers étaient menés contre les fous du volant.

Un jeune conducteur a été intercepté à 127 km/h au lieu 80 km/h au niveau de Barneville-Carteret sur l’axe Port-Bail les Pieux.

Sur la RN 174 entre Guilberville et Saint-Lô. Une vingtaine d’infractions relevées et sanctionnées et deux très grands excès de vitesse à 174 km/h au lieu de 110 .