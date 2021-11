Paris (AFP). CGT: le bureau de Lepaon lui aussi rénové à grands frais

Outre les coûteux travaux réalisés dans l'appartement de fonction de son numéro un Thierry Lepaon, la CGT a également dépensé 62.000 euros pour rénover son bureau au siège de la centrale à Montreuil, près de Paris, affirme le Canard enchaîné à paraître mercredi. Dans la soirée, la CGT s'est "étonnée" dans un communiqué que "depuis plusieurs semaines, une campagne de presse se focalise sur les travaux réalisés dans l'environnement du Secrétaire général". L?hebdomadaire satirique a reproduit dans son édition de mercredi l'extrait d'un devis pour des travaux d'aménagement, réalisés au début de l'année, dans le bureau de M. Lepaon, pour un montant de 62.179,44 euros. Selon le Canard, qui avait également révélé le mois dernier des travaux dans l'appartement de fonction de M. Lepaon, ce bureau de plus de "50 mètres carrés" a été entièrement rénové, notamment le parquet, le mobilier, l'électricité. La Commission exécutive de CGT (direction élargie), réunie mardi au siège de la centrale, "a été informée du montant de ces travaux", à la suite des révélations du Canard enchaîné, a indiqué à l'AFP une source interne. "On est dans la démesure", a estimé cette source. Selon elle, en guise d'explication M. Lepaon a souligné que "pendant 15 ans, il n'y avait pas eu de travaux dans ce bureau". La CGT a quant à elle dénoncé la "prétendue +révélation+" de l'hebdomadaire, indiquant qu'elle conduisait "chaque année, un programme de travaux d'entretien, de rénovation, de modification et de mise aux normes des bâtiments". La "Commission financière de contrôle, élue par le congrès des syndicats de la CGT () s'emploie actuellement à faire toute la lumière sur les dysfonctionnements concernant le montant et l'engagement des dépenses de la confédération", a-t-elle ajouté. Lors d 'une interview le 19 octobre sur France 5, M. Lepaon avait souligné qu'après son élection à la tête de la confédération en mars 2013, il avait "vécu pendant presque un an dans les meubles de Bernard Thibault", son prédécesseur. Ensuite, "on a refait pratiquement tout dans ce bureau", avait-il dit. La CGT a par ailleurs dépensé 105.000 euros pour rénover l'appartement de fonction de 79 mètres carrés de son secrétaire général situé en bordure du bois de Vincennes. Mais M. Lepaon avait affirmé qu'il n'avait pas été informé du coût de ces travaux et fait état de dysfonctionnements au sein de la centrale. Le sujet avait provoqué une crise au sein de la CGT et donné lieu à des débats houleux lors de la réunion les 4 et 5 novembre du Comité central national (CCN, "parlement"). Mardi soir, la confédération a également dénoncé "l'image que le Canard enchaîné essaie d?entretenir par ses +révélations+", en affirmant "s'engager chaque jour pour défendre les intérêts du monde du travail".

