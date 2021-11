Les élections départementales : ambiance dans l'Orne !

Les élections départementales n'auront lieu qu'en mars prochain. Mais la situation s'est « emballée » dans l'Orne depuis la fin de semaine dernière avec notamment de multiples candidatures sur Alençon, et la volonté de jeunes candidats de prendre toute leur place, et d'en évincer d'autres … qui pourtant s'accrocheraient encore bien un peu à un possible mandat.

Christine Roimier, candidate malheureuse à droite aux dernières municipales, a bien tenté de remmettre un peu d'ordre dans la maison, mais la situation est tellement limpide que dans un communiqué, Alain Lambert et Jérôme Nury viennent de préciser qu’ils ne sont en rien concurrents pour la Présidence du Conseil Général (ndlr : à partir de mars, ce sera le conseil départemental) dont Alain Lambert est candidat à sa succession.

Les fonctions nationales qu’il a exercées et son expérience à la tête du Conseil général depuis près de 7 années lui confèrent de sérieux atouts pour gérer le département, précise ce communiqué au cas où les électeurs n'en seraient pas tout à fait convaincus...

Ils sont convenus ensemble qu’il n’est pas souhaitable ni pour l’Orne, ni pour l’Institution départementale, ni pour la Majorité qu’une division s’installe entre eux pour l’élection à la Présidence. La stimulation démocratique exprimée par des pluralités de candidatures ne doivent pas donner lieu à des interprétations erronées au regard de la Présidence du Conseil Général, dans la période difficile que nous traversons, précise enfin ce communiqué. Nous voilà rassurés...