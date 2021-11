Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: Boko Haram tue 48 vendeurs de poissons

Les islamistes nigérians du groupe armé Boko Haram ont tué 48 vendeurs de poissons dans le nord-est du pays, au bord du lac Tchad, a annoncé dimanche à l'AFP le responsable de leur association. "Des dizaines de combattants de Boko Haram ont bloqué jeudi la route près du village de pêcheurs de Doron Baga sur les rives du lac Tchad, et ont tué un groupe de 48 commerçants qui allaient acheter du poisson au Tchad", a affirmé le responsable, Abubakar Gamandi. Selon lui, les insurgés ont arrêté sur la route le convoi des commerçants, à 15 km du village, massacrant sur place une partie d'entre eux et noyant les autres dans le lac. Le nord-est du Nigeria constitue le fief de l'insurrection islamiste, Au moins 45 personnes y ont été tuées mercredi dernier dans une attaque attribuée à Boko Haram, selon des témoins et des responsables locaux.

