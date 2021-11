Paris (AFP). Cap sur la prévention et la seconde chance pour réduire le décrochage scolaire

Meilleure prévention du décrochage scolaire, seconde chance pour ceux qui ont abandonné l'école sans diplôme ni qualification: le gouvernement lance un plan de lutte contre un phénomène qui affecte 140.000 jeunes chaque année. C'est le deuxième plan contre le décrochage depuis l'élection de François Hollande, qui a promis de le diviser par deux pendant son quinquennat et à demandé à "être jugé sur ce résultat". Il finira de se déployer à la rentrée scolaire 2016 avec la généralisation de "pratiques vertueuses" préalablement expérimentées, à quelques mois de l'élection présidentielle. Ce plan sera détaillé lors d'un déplacement vendredi du Premier ministre Manuel Valls, de la ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem et du secrétaire d'État à la Réforme de l'État Thierry Mandon, dans un lycée professionnel de Lens (Pas-de-Calais). Sont considérés comme décrocheurs ceux qui ont quitté le système scolaire sans qualification équivalente aux Baccalauréat, CAP ou BEP. Le gouvernement évalue à 620.000 les jeunes de 18 à 24 ans dans ce cas. Le chiffre de 140.000 décrocheurs annuels "est insupportable", le décrochage signifie pour un jeune "ne pas maîtriser son destin, le subir, et se retrouver au chômage", mais "aussi, pour beaucoup, dans la pauvreté voire la grande pauvreté, donc il fallait que les pouvoirs publics agissent", a expliqué Mme Vallaud-Belkacem sur RTL. A partir de 2015, 50 millions d'euros supplémentaires par an seront consacrés à la lutte contre le décrochage grâce notamment à des fonds européens. Si l'objectif de diviser par deux le décrochage est atteint en 2017, cela représentera une économie supérieure à 400 millions d'euros par an sur 40 ans, estime le gouvernement. Depuis 2012, "nous avons agi sur le raccrochage", a rappelé la ministre, mais les politiques restaient "disparates, très peu lisibles" et il fallait "remettre de la cohérence", a-t-elle dit, vantant désormais une stratégie associant "tout le monde", personnels de l'éducation, parents, régions, entreprises, associations. - Gâchis humain et économique - Parmi les nouvelles mesures, un numéro unique 0 800 12 25 00 permettra aux jeunes et leur famille de contacter un conseiller pour connaître les solutions proposées. Une "semaine de la persévérance scolaire" sera organisée chaque année. Des dispositifs pour impliquer les parents seront généralisés, notamment aux moments-clé de l'orientation. Une expérience de l'Ecole d'économie de Paris dans l'académie de Versailles montre que deux réunions entre le principal et les parents d'élèves en difficulté en 3e permettent d'ajuster les aspirations d'orientation et de réduire de cinq points le taux de décrochage. La formation des personnels de l'éducation intégrera un module sur le décrochage. Des cours vidéo en ligne pour des jeunes en difficulté seront développés, en soutien d'une reprise de cours dans un établissement classique ou innovant. Au lieu de multiplier les quelques structures innovantes qui accueillent des décrocheurs comme les micro-lycées, ou les écoles de la deuxième chance, choix a été fait de mettre en place "des structures de remédiation innovantes au sein d'établissements classiques", au moins une par académie. Autre possibilité, un élève de 15 ans qui a des difficultés pourra "faire une pause dans sa scolarité" pour faire un stage en entreprise ou un service civique, "prendre du recul tout en restant sous statut scolaire et revenir ensuite avec une formation plus adaptée", a illustré la ministre. L'hypothèse d'un allongement de la scolarité obligatoire à 18 ans contre 16 actuellement sera étudiée. Le décrochage n'est pas un phénomène nouveau mais le regard de la société a changé, considérant qu'il représente un gâchis humain et économique, a fortiori compte tenu de l'importance grandissante du diplôme pour une insertion professionnelle durable. "Si l'obtention de n'importe quel emploi, y compris quand il est +non qualifié+, est soumise à la norme du diplôme, alors l'absence de diplôme risque d'enlever à la personne toute existence sociale", relève le spécialiste des sciences de l'éducation Pierre-Yves Bernard dans un "Que sais-je ?" consacré au décrochage.

