24ème Foire Gastronomique et commerciale de Torigny/Vire

Au programme :



Samedi 13 novembre

10h00 : Ouverture de la foire

12h00 : Concours Gastronomiques : meilleures terrines créatives et meilleures saucisses.

14h00 à 18h00 : Démonstrations culinaires avec l'aimable participation de Philippe LECORDIER du Péché Mignon à St Lô

20h30 : Soirée de la Foire animée par "Les Couacs" réservation au 02.33.56.15.79



Dimanche 14 novembre

Invitées de la foire : Confrérie de la Véritable Andouille de Vire et Confrérie du Pré-Bocage de Noyers Bocage

09h00 : Collation tripes

10h00 : Ouverture de la foire

12h00 : Concours Gastronomiques Saveurs d'Automne, Rassemblement de tracteurs anciens

Restauration sur place

10h30 à 18h00 : Démonstrations culinaires avec les aimables participations de Mickaël MARION du Clos des Sens à Coutances et de Ludovic OZOUF, Chocolatier à St Martin des Besaces.

18h00 : Résultats des concours gastronomiques



Lundi 15 novembre

09h30 : Ouverture de la Foire et collation aux tripes

10h00 à 15h00 : Démonstrations culinaires , avec l'aimable participation de Jean-François PICHON LEROY, Traiteur à Torigni-sur-Vire



Durant tout le week-end : exposition de l'Académie des Confréries Normandie Maine (exposition de tuniques de confréries).

Interview de Bernard Gros : Organisateur de l'événement