New York (AFP). Tempête de neige dans le nord-est des États-Unis: au moins huit morts

Une violente tempête de neige a fait au moins huit morts dans le nord-est des Etats-Unis, dont six dans la région de Buffalo, créant le chaos sur les routes avec des voitures et autobus bloqués par la neige et des milliers d'Américains privés d'électricité. Le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo a décrété l'état d'urgence dans une dizaine de comtés du nord-ouest de son Etat, fait appel à la garde nationale, et mis en garde mercredi la population. "Si vous êtes dans un secteur affecté par la tempête, ne prenez pas la route. Il va y avoir encore plus de neige", a-t-il déclaré. La tempête de neige s'est largement concentrée dans certains secteurs de la ville de Buffalo, en bordure du lac Erié, d'autres étant quasi épargnés par cette tempête atypique et historique, provoquée par la proximité du lac. Plus de 1,50 m de neige sont tombés en 24 heures en certains endroits, et la neige devait reprendre mercredi. Selon les autorités locales, les secteurs les plus affectés pourraient en trois jours enregistrer près de 1,80 m de neige, autant que ce qu'il tombe habituellement en un an. Certains habitants ont raconté être incapables de sortir de chez eux, publiant sur Twitter des photos impressionnantes. - Bloqués pendant 30 heures - "Toujours bloqués. Nous n'avons quasiment pas bougé depuis 30 heures", a aussi tweetté mercredi Interpol, un groupe d'Indie Rock de New York, en publiant une photo de chasse-neige enfouis sous la neige. Le groupe a dû annuler mardi soir un concert à Toronto. Un autobus transportant l'équipe féminine de basket de Niagara University, qui rentrait d'un match, est lui aussi resté bloqué de longues heures sur l'autoroute avant de pouvoir être secouru. Quelque 150 voitures ont été abandonnées sur la seule autoroute I90 et des dizaines de vols ont été annulés mercredi à l'aéroport de Buffalo-Niagara, selon le site spécialisé Flightaware.com. Toutes les pistes sont dégagées, mais les gens ne peuvent pas arriver jusqu'à l'aéroport, a expliqué à l'AFP le porte-parole du comté d'Erié. Certaines routes ont été interdites à la circulation et la police locale a imploré la population de rester chez elle, pour permettre le travail des équipes de secours. "Vous ne devez pas être sur les routes, sauf si vous faites partie des secours", a insisté le responsable du comté d'Erié, Mark Poloncarz, annonçant mercredi dans une conférence de presse un sixième décès dû à la tempête de neige. Quatre personnes sont apparemment mortes de crises cardiaques en déneigeant, une cinquième a été écrasée alors qu'elle était allée aider à dégager un véhicule, et un homme de 46 ans a été retrouvé sans vie dans sa voiture complètement recouverte de neige. Les deux autres décès ont été signalés dans le New Hampshire et le Michigan. De nombreuses écoles et commerces sont restés fermés mercredi, et les personnels non essentiels des administrations locales ont été priés de rester chez eux, dans les comtés où l'état d'urgence a été décrété. Mercredi, le gouverneur Cuomo a aussi précisé que 9.537 résidents de l'Etat de New York étaient privés d'électricité. La tempête est survenue alors que les Etats-Unis grelottent sous des températures inhabituellement froides pour un mois de novembre. Mardi, le thermomètre est ainsi descendu en-dessous de zéro dans les 50 Etats américains, y compris Hawaï, du jamais vu depuis 1976 selon certains experts. Et les températures devraient rester en-dessous des normes saisonnières dans la plupart des Etats jusqu'au week-end.

