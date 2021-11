6 800 jeunes investissent la prairie de Caen

La 25e édition du cross du Conseil général du Calvados se déroule sur la prairie de Caen depuis le début de l'après-midi, ce mercredi 19 novembre. Des jeunes nés entre 1997 et 2005, venus des quatre coins du département, participent aux 12 courses au programme. Les courses ont commencé le matin avant de reprendre vers 14h30. Et en marge du cross, 14 animations sont proposées (chars à voile, BMX, musique, escalade...) aux élèves.

De nombreux sportifs locaux de haut-niveau participent à la manifestation, à l'image de la navigatrice Claire Pruvot qui a donné le départ d'une course. Les pongistes du Caen tennis de table club signaient en début d'après-midi des autographes, tout comme les basketurs du Caen Basket Calvados, leurs homologues de l'USOM ou les footballeurs du Stade Malherbe. Cette édition 2014 est parrainée par Eloïse Frigot et Willem Pollet, respectivement vice-championne du monde et champion du monde de kayak-polo cette année.