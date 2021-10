Paris (AFP). Lagarde président de UDI: Fromantin doute de la sincérité du scrutin

Le député maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromantin, continue jeudi soir d'émettre des "doutes sur la sincérité du scrutin" après la proclamation des résultats donnant la victoire à Jean-Christophe Lagarde face à Hervé Morin à la présidence de l'UDI. "Je prends acte du résultat de cette élection mais j?émets de sérieux doutes sur la sincérité de ce scrutin", a déclaré M. Fromantin qui avait apporté son soutien à Hervé Morin. "J?estime que Jean-Christophe Lagarde ne sera pleinement président de l?UDI que lorsque la Cnat aura levé les doutes qui ont pesé et continuent de peser sur le déroulement de cette élection", a-t-il poursuivi dans un communiqué. Il avait lui-même écrit la semaine dernière à la Cnat, la commission nationale d'arbitrage et de transparence chargé de superviser les opérations, et s'était associé à Hervé Morin qui mettait en doute la sincérité du scrutin. Arrivé quatrième à l'issue du premier tour (11,1%) des voix, M. Fromantin n'a pas pu voter au second tour faute d'avoir reçu son matériel de vote. "A l?heure où 90% des français disent ne plus faire confiance aux partis politiques, l?UDI ne peut pas se permettre de se construire sur un socle fragile si elle veut, ce que je souhaite, porter un message politique nouveau", a-t-il jugé, demandant à ce que des observateurs externes puissent "contrôler ces processus". Jean-Christophe Lagarde a été élu jeudi président de l'UDI avec 53,49% des voix face à Hervé Morin (46,51%), à qui il a "tendu la main".

