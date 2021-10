Melun (AFP). Un tigre en liberté en Seine-et-Marne: police et pompiers mobilisés

La police et les pompiers, appuyés par un hélicoptère, étaient mobilisés pour retrouver un tigre en liberté en Seine-et-Marne, photographié jeudi matin par un riverain, a-t-on appris de sources concordantes. "Depuis ce matin, on court après, des policiers essaient de l'intercepter", a relaté une source policière. Des pompiers munis d'armes paralysantes, ainsi qu'un hélicoptère, sont également mobilisés, a-t-elle précisé. Le fauve en liberté a été aperçu à 08h30 par la femme du gérant d'un supermarché de Montévrain, qui a ensuite alerté les autorités. "C'est mon épouse qui l'a vu ce matin, sur le parking de l'Intermarché", a relaté à l'AFP ce commerçant, Jean-Baptiste Berdeaux. "Elle n'est pas sortie de la voiture et m'a appelé pour me dire +je crois que j'ai vu un lynx+", a-t-il ajouté. La femme a pris l'animal en photo, que le couple a montré à des policiers qui se trouvaient là. Des recherches de grande ampleur ont ensuite été déclenchées par les autorités. Situé à l'Est de Paris, Montévrain est à deux pas du parc Disneyland Paris. La fuite du tigre n'aurait a priori pas de rapport avec le parc d'attraction, selon une source proche du dossier.

