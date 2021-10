Paris (AFP). Jouyet sur la sellette après son revirement

Le numéro deux de l'Elysée Jean-Pierre Jouyet se retrouve extrêmement fragilisé après ses revirements, qui donnent une impression d'amateurisme, sur la teneur de ses échanges lors d'un déjeuner avec François Fillon révélés par des journalistes du Monde. Plusieurs personnalités de l'opposition réclament ainsi la démission de M. Jouyet, ancien ministre de Nicolas Sarkozy censé apporter lors de sa nomination en avril rigueur et professionnalisme dans le fonctionnement de l'Elysée. Cet ami de longue date de François Hollande pourrait aussi être poursuivi en justice par François Fillon qui l'accuse de "mensonge" et dément formellement avoir exhorté l?Élysée à faire accélérer les procédures judiciaires visant son rival Nicolas Sarkozy. Dans leur livre "Sarko s'est tuer" (éd. Stock), les deux enquêteurs du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, relatent la tenue d'un déjeuner dans un restaurant proche de l'Elysée le 24 juin, au cours duquel M. Fillon aurait dénoncé auprès du secrétaire général de l'Elysée le remboursement par l'UMP des pénalités liées au dépassement du plafond des dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Après avoir démenti ces propos, M. Jouyet a changé de version dimanche, déclarant que l'ancien Premier ministre aurait bel et bien évoqué devant lui l'affaire Bygmalion lors d'un déjeuner. Dans cet imbroglio, qui prend des allures d'affaire d'Etat, plusieurs personnalités de droite ont d'ores et déjà réclamé la démission de M. Jouyet Jean-Pierre Jouyet a "menti aux Français" et "n'a pas d'autre choix que de remettre sa démission" a estimé dimanche Bruno Le Maire, candidat à la présidence de l'UMP, pour qui "depuis deux ans, le mensonge est devenu une méthode de gouvernement". Lundi matin, c'est au tour du porte-parole de Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, de lancer sur RTL que le secrétaire général de l'Elysée doit "quitter immédiatement l'Elysée". "Je ne vois pas comment M. Jouyet peut rester", a renchéri sur RFI le centriste Jean-Christophe Lagarde, candidat à la présidence de l'UDI. "Le doute posé sur le collaborateur le plus proche du Président, je pense que ça n'est pas tenable très longtemps". A l'Elysée, on considère que M. Jouyet "a apporté les précisions qu'il souhaitait apporter hier (dimanche)". "Depuis mai 2012, il n'y a eu en aucune manière une quelconque intervention dans des affaires judiciaires. C'est un principe et une pratique. C'est vrai depuis début 2012, c'est vrai aujourd'hui et ce sera vrai demain", assure-t-on dans l'entourage du chef de l'Etat. - 'Ca va devenir ingérable' - Mais mezza voce, parmi les proches du chef de l'Etat, certains envisagent eux aussi cette possibilité d'une démission. "On n'est pas à l'abri d'un départ rapide", affirme ainsi l'un d'entre eux. "C'est tout de même embêtant que Jean-Pierre Jouyet ait dû démentir son démenti. Il est très affaibli", poursuit ce proche du président. "Le problème de Jean-Pierre Jouyet depuis le début, c'est qu'il ne maîtrise pas sa parole et François Hollande le sait", affirme-t-il, rappelant quelques bourdes mémorables de M. Jouyet. Il avait ainsi grillé la politesse à M. Hollande en mai 2012 en annonçant lui-même la nomination de Jean-Marc Ayrault à Matignon. Il avait aussi qualifié le site ArcelorMittal de Florange de "canard boiteux". "Ca va devenir ingérable, confie un haut membre de l'exécutif. Tout le monde se déchaîne. On est passé de l'affaire Fillon à l'affaire Jouyet", estime un autre proche du chef de l'Etat. Selon ce proche, François Hollande, qui avait déjà dû il y a quelques mois se séparer de son conseiller politique Aquilino Morelle, soupçonné de conflit d'intérêt, peut également être atteint par cette nouvelle affaire. Celle-ci touche cette fois un ami intime propulsé à la plus haute fonction à l'Elysée. "Ca s'appelle un dégât collatéral" estime-t-il. A droite, plusieurs voix, comme celle de Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Elysée, demandent ainsi la publication de l'intégralité de l'enregistrement des journalistes du Monde de leur rencontre le 20 septembre avec M. Jouyet. Certains laissent d'ailleurs entendre que le chef de l'Etat lui-même aurait pu y assister. "Qu'y a-t-il à cacher sur ces enregistrements ? Y a-t-il une quatrième personne qu'on veut nous cacher parce que ça serait un petit peu embêtant?", s'est ainsi interrogé M. Darmanin.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire