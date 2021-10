Les parlementaires PS flinguent Isabelle Attard

François Aubey, Laurence Dumont, Philippe Duron, Yves Goasdoue, Geneviève Gosselin, Joaquim Pueyo, Alain Tourret, Stéphane Travert, Clotilde Valter ont tous signé cette charge contre Isabelle Attard. La semaine passée, la députée avait tenu des propos très durs à l'encontre du gouvernement:

«Le doute n’est plus permis : Rémi Fraisse est mort de la main d’un gendarme, clairement identifié. Le gouvernement a été informé de tous les détails quelques heures seulement après ce drame. Comment l’ensemble du gouvernement a-t-il pu décider de se taire pendant deux jours ? Comment Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur, a-t-il pu affirmer le mardi 28 octobre qu’il “ne s’agit pas d’une bavure” ? […]

"La seule possibilité pour que cette mort ne soit pas une bavure, ce serait qu’elle ait été voulue !"

[…] J’aurais aimé croire que les mensonges du Ministre Cahuzac n’étaient qu’une exception. Je ne peux que constater aujourd’hui que le mensonge est une règle pour ce gouvernement. Face à cette réalité avérée, il n’y a plus qu’une solution digne et juste. Le Premier Ministre doit présenter sa démission et celle de son gouvernement". »

La réponse des parlementaires Ps s'est faite attendre mais elle est claire.

"Lorsque de tels faits se produisent, qu'une enquête administrative est diligentée, qu'une enquête judiciaire est ouverte, aucune autorité ni gouvernementale, ni administrative n'est habilitée à intervenir et à se prononcer sur les faits. Seule la Justice peut le faire. La France est un État de droit. La loi a vocation a s'appliquer. La liberté de manifester est un droit mais l'usage de la violence ne peut être toléré. Les forces de l'ordre sont la pour faire respecter la loi de la République. Et c'est le rôle de la Justice d'établir, en toute indépendance, la vérité sur ce drame pour la famille et pour les Français. Toutes les responsabilités pourront ainsi être tirées.

"Qu'une élue de la Nation se prononce sur des faits dont elle n'a pas été témoin, met en cause des personnes, nominativement, et réclame des sanctions est plus qu'un manquement à ses devoirs, c est une faute grave, une atteinte aux principes républicains."

Le fossé se creuse entre Isabelle Attard et les autres parlementaires bas normands.