Mine d'or TV

Mauvaise nouvelle pour les fans de Californication. M6 a décidé d'arrêter la programmation des inédits de la saison 3. Mais heureusement ce n'est pas un arrêt définitif. Elle reviendra à la fin du mois, le vendredi 26 novembre et passera de la 2ème à la 3ème partie de soirée, à 00h10.



Tout va bien pour Lisa Kudrow, l'inoubliable Phoebe Buffay de Friends. Elle a crée il y a 3 ans déjà la web-série « Web Therapy » où elle incarne une psy qui reçoit des patients vraiment très bizarres. Une des patientes de la saison 3 ne sera nulle autre que la double oscarisée Meryl Streep, qui n'avait jusque là accepté de participer à un projet pour la télé qu'à 1 seule occasion et jamais encore pour le web.

A noter aussi que les droits de la série ont été rachetés par une chaine américaine, web therapy deviendra donc très vite TV Therapy!



On a aussi des nouvelles de Jennifer Love Hewitt, l'actrice principale de la série Ghost Whisperer qui a été arrêtée. Elle a été approchée pour jour dans une série comique appelé « Bad Taste in man » , l'histoire d'une jeune businesswoman de Chicago qui a du mal à trouver l’homme de sa vie. Un autre projet est en cours pour elle: l'adaptation de son film inédit en France en série. Intitulé The Client List il montrait l'actrice jouant une mère se soumettant à la prostitution pour subvenir financièrement aux besoins de son fils.

On termine avec une petite note d'humour... ou pas d'ailleurs! Ecoutez cette intervention sur télématin sur france2.

