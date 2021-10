Paris (AFP). Ligue des champions: dernier effort pour le PSG et d'autres favoris

Le Paris SG et d'autres favoris de groupes comme Barcelone, le Bayern, Chelsea et Porto ont l'occasion de décrocher leur qualification pour les huitièmes de finale dès mercredi lors de la 4e journée de la Ligue des champions. Groupe E: Bayern très proche des 8e Une victoire ou un nul et le Bayern serait assuré de la qualification. Il serait même qualifié en cas de défaite combinée à un revers de Manchester City dans l'autre match. Le club allemand a toutes les cartes en mains, après son ahurissant 7-1 réussi à Rome et le succès contre Dortmund samedi (2-1). Sans oublier les retours de blessure de Robben et Ribéry. La Roma, qui a perdu à Naples (2-0), tentera de colmater davantage sa défense et visera le nul, qui serait "un excellent résultat" selon son entraîneur Rudi Garcia. Manchester City et le CSKA sont toujours en quête d'une première victoire dans la compétition: un éventuel perdant hypothèquerait grandement ses chances de qualification. Après leur 2-2 en Russie, les Citizens doivent battre Moscou pour maximiser leurs chances de pouvoir disputer une petite finale à Rome lors de la dernière journée. Et la confiance est anglaise, puisque City vient de battre son rival de United (1-0, avec un but d'Agüero, son neuvième sur ses huit derniers matches), alors que le CSKA s'est incliné à domicile face au Zenit (1-0), son principal adversaire en Russie. (20h45) Manchester City (ENG) - CSKA Moscou (RUS) Bayern Munich (GER) - AS Rome (ITA) Groupe F: PSG, simple formalité ? Paris sera qualifié dès mercredi soir s'il bat Nicosie et que dans le même temps, le Barça ne perd pas à Amsterdam. Le PSG doit donc déjà faire le métier face aux Chypriotes, vaincus de justesse à l'aller (1-0) et dont le point fort est la défense (8 buts encaissés en 15 matches toutes compétitions confondues). Cavani avait inscrit l'unique but, et il va poursuivre son intérim à la pointe de l'attaque en l'absence d'Ibrahimovic (talon), dans une atmosphère rendue plus sereine par ses trois buts inscrits lors de ses trois derniers matches (C1 et L1). Les hommes de Laurent Blanc, réputés plus motivés quand ils jouent la C1 et qui ont disputé samedi une de leurs pires périodes en première mi-temps à Lorient (victoire 2-1), auront cette fois sans doute aussi en tête le clasico dominical face à Marseille. Le Barça ne va pas bien du tout: il vient de perdre coup sur coup contre un gros, son grand rival (3-1 chez le Real Madrid), et un petit, à domicile (1-0 face au Celta Vigo) Il pourrait se rassurer en décrochant sa qualification dès mercredi: il lui suffit de s'imposer à Amsterdam (sauf si Nicosie gagne à Paris). Suarez devrait faire ses grands débuts en C1 sous les couleurs barcelonaises, et son grand retour là où il a explosé en Europe, alors que Mathieu et Iniesta sont forfait. (20h45) Paris SG (FRA) - APOEL Nicosie (CYP) Ajax Amsterdam (NED) - FC Barcelone (ESP) Groupe G: Chelsea, deuxième set ? Chelsea sera qualifié en cas de victoire à Maribor, sauf si le Sporting bat Schalke. Les Blues de Jose Mourinho avaient écrasé les Slovènes à Londres sur un score tennistique (6-0). Ils ont l'occasion de faire tourner l'effectif avant de se rendre à Liverpool ce week-end en championnat. Schalke, toutefois privé de ses éléments offensifs Draxler et Farfan, prendrait une belle option pour les huitièmes de finale en l'emportant à Lisbonne. Le Sporting pour sa part serait bien inspiré de gagner pour éviter une élimination précoce. (20h45) Sporting Portugal (POR) - Schalke 04 (GER)

