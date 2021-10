L'actuelle 40e mondiale s'est défaite successivement de Karin Schnasse, n°1 allemande et 32e mondiale et de Sabrina Jaquet, n°1 suisse et 44e mondiale. Elle affrontera aujourd'hui la Canadienne Michelle Li, 14e mondiale et victorieuse des opens de Belgique, République Tchèque et Canada.

Un tout autre challenge donc pour la nouvelle recrue normande. En confiance, elle pourrait réaliser l'exploit.