A Hérouville, une auto-école adaptée aux personnes handicapées

Dany Marquilly a 19 ans, et passe le permis comme de nombreux jeunes de son âge. Il fait partie de la douzaine d’handicapés moteurs qui bénéficient d’un accompagnement particulier de l’Insitut d’éducation motrice (IEM) d’Hérouville Saint-Clair. L’école s’est dotée d’un véhicule adaptable pour permettre à ces jeunes de conduire malgré des handicaps parfois importants. Et affiche déjà complet.



“Facteur d’intégration”

“Le permis est un facteur de mobilité, et d’intégration sociale, relève le moniteur Michel Lepetit. Nous souhaitons donner la possibilité à nos élèves de s’essayer à cette activité.” Outre la boîte de vitesse automatique facilitant la conduite, plusieurs outils permettent aussi d’adapter le véhicule à des jeunes hémiplégiques (paralysés d’un côté du corps) ou paraplégiques (ne pouvant pas utiliser leurs jambes). De quoi toucher 80% des personnes handicapées.

L’apprentissage est gratuit pour les élèves de l’IEM, contre un coût inaccessible de 4 à 5 000 euros en structure classique, pour 70 ou 80 heures de conduite en moyenne. Fort de cette expérience développée sur les transports et le handicap, l’IEM se verrait bien devenir centre d’expertise bas-normand sur le sujet. Et souhaite acquérir une deuxième voiture, plus petite.