Rencontres Jeunesse en Seine-Maritime : interview de la vice-présidente

Pourquoi organiser des rencontres de la jeunesse ?

"Le Département a mis en place ces rencontres pour écouter notre jeunesse, valoriser ses projets et ses talents. Nous sommes convaincus que tous ces jeunes sont plein d'idées. Il ne faut pas oublier que les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Le souci du Département est de faciliter l'autonomie des jeunes. La question qui sous-tend ces rencontres est « Que peut-on faire pour les aider ? C'est important quand on sait que les moins de 30 ans représentent 38 % de la population seinomarine (environ 375 000)."

Que vont-il pouvoir faire pendant ces rencontres ?

"Plusieurs acteurs de la jeunesse vont venir s'exprimer pendant des tables rondes. Une centaine de jeunes bénévoles vont animer les stages, ateliers, tables rondes (il y aura également un défilé de mode et l'enregistrement d'une émission radio) et tous les autres vont pouvoir venir découvrir ces journées et voir ce qui est fait pour eux. Pour ma part, je me suis engagée à participer à une table ronde pour apporter un témoignage, une écoute et recevoir des informations pour continuer à oeuvrer pour la jeunesse de notre Département."

Voilà quelques mois, le Département a signé un partenariat avec le gouvernorat de Kef en Tunisie. Les jeunes Tunisiens seront-ils présents ?

"Oui, ils sont arrivés aujourd'hui (mardi). Ce soir, les jeunes Seinomarins organisent une soirée culturelle avec les jeunes Tunisiens pour se découvrir et échanger. Les jeunes Seinomarins sont allés en mai dernier dans le gouvernorat de Kef mais c'est la première fois que les Tunisiens viennent ici. C'est l'occasion d'échanger sur ce qui est fait pour la jeunesse sur ces deux territoires."