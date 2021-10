Les concerts et soirées clubbing du samedi

Votre soirée concerts

Detroit, le groupe de Bertrand Cantat fait le déplacement au Zénith de Rouen ce samedi à 20h00. Comptez 34 euros la place.

Dans le mythique bar de Caen, venez passer un super moment en compagnie de Moonflower, Tribute Carlos Santana à l'Orient Express ce samedi soir.

Dans vos clubs

L'Agrion fête son anniversaire avec vous à Ver. Dans la salle années 80, le Roi du Madison CHRIS ANDERSON et son hit "Last Night" qui fait « baba!!hou baba!!hou!!! ». Il y a égalemet une mini ProjetX à l'Aktuel Klub. Des animations et kdos toute la nuit.

C'est la White Party au What's à Caen, venez tout de blanc vêtu, c'est le dress-code de la soirée.

Vous allez vous ambiancer sur du reggaeton à l'Amirauté au Casino de Cherbourg.

A Torigny-sur-Vire venez déguster, avec modération, la vodka « Tigre Blanc » au Skull-club.

Soirée avec DJ Fresh D à l'Icone à Caen.

Et puis dimanche, soirée Coyotes Night au Palace Club à Rouen, c'est gratuit toute la nuit. Une conso offerte aux ladies + 1 conso supplémentaire offerte aux personnes habillées en sexy coyote