Aéroport de Roissy (France) (AFP). Ebola: premiers contrôles de passagers en France à Roissy

Les premiers passagers, en provenance d'un pays ouest-africain touché par le virus Ebola, à être soumis à des contrôles de température dès leur retour, sont arrivés samedi matin à l'aéroport de Roissy. A peine descendus d'avion, les passagers du vol Conakry-Paris ont été accueillis avec des thermomètres laser pour détecter d'éventuels cas de fièvre. "Nous étions sur la passerelle en file indienne, des médecins prenaient notre température à distance. On est agréablement surpris, c'est allé très vite", rapporte Souhaib Bangoura, 35 ans, de retour de Guinée où il se trouvait pour des motifs professionnels. Comme lui, les 150 à 200 passagers du vol quotidien Paris-Conakry ont été les premiers soumis, à leur arrivée à 5h55, samedi, à des contrôles sanitaires sur le sol français. Un représentant du personnel d'aéroport de Paris présent à l'arrivée, au terminal 2E de l'aéroport de Roissy, s'est refusé à tout commentaire sur d'éventuels cas détectés. Le gouvernement a annoncé vendredi un renforcement du dispositif de lutte contre le virus, au lendemain d'une nouvelle alerte suscitée par l'admission jeudi pour "fièvre suspecte" d'une infirmière française ayant traité, en septembre, une volontaire de MSF atteinte d'Ebola. La Guinée d'où est partie l'épidémie en décembre 2013, fait partie, avec le Liberia et la Sierra Leone, des trois pays les plus touchés par le virus. La fièvre hémorragique Ebola a fait jusqu'ici 4.555 morts sur 9.216 cas enregistrés dans sept pays, selon l'OMS.

