6e tour de la Coupe de France : Hérouville ira chez le Petit poucet

Xavier Gravelaine directeur sportif du Stade Malherbe a eu la main heureuse, mercredi 15 octobre lors du tirage au sort. Le petit poucet régional Brecey affrontera Hérouville club de CFA2. "C'est une affiche exceptionnelle, on reçoit un club calvadosien pour la troisième fois. On tachera de respecter le vieille adage du jamais deux sans trois", indique Vincent Hamelin, président de Brecey. Côté hérouvillais, on se staisfait de ce tirage tout en restant lucide : "On jouait dans la même poule en PH il y a 5 ou 6 ans, nous sommes contents de revenir à Brecey, mais c'est un match de coupe de France donc attention aux surprises”, développe Abdellatif Zoghbar, le président.

Le second club phare de la région l'Us Avranches ira défier son voisin granvillais pour un derby dès plus alléchant :"J'avais demandé le plus court déplacement donc j'aurais préféré Brecey", s'amuse le président avranchinais Gilbert Guérin. "Malgrè les deux divisions d'écart ça reste un derby, à nous de montrer notre supériorité sur le terrain. Granville a une équipe taillée pour la montée à nous de faire l'effort. En plus c'est notre cinquième sixième tour en cinq ans, on ne s'en lasse pas", conclut le dirigeant manchois.

Les deux autres rencontres verront s'affronter le FC Flers et le FC Saint-Lô, et l'AS Deauville-Trouville et Tourlaville.

Rendez vous le dimanche 26 octobre pour ce 6ème tour de la coupe de france.