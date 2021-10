Nouveau départ pour le Stade Malherbe

“C’est sûr qu’avec Lorient, Metz et Nantes à la suite, il faudra prendre un maximum de points, concède le défenseur central caennais, Damien Da Silva. “Mais avant tout ça, il y a un match très important à Bordeaux et il est hors de question de lâcher quelque chose là-bas, d’autant qu’on a eu huit matchs pour apprendre, notamment à tenir un résultat.”



Oublis de fin de match...

Il est vrai qu’après huit journées, les Bas-Normands ont pris tous leurs points à l’extérieur, essentiellement contre des équipes qui lutteront également cette saison pour le maintien (Evian, Reims et Lens). Et il ne leur a pas manqué grand chose pour compter quelques unités de plus. Des buts adverses dans les derniers instants (Rennes à la 88e, Toulouse 87e et Marseille 90e+2) coûtent cher pour l’instant. “Il est évident qu’en huit matchs, ça fait beaucoup et ça fait donc partie des choses prioritaires à corriger”, analyse Patrice Garande. Les Caennais ont au moins l’avantage d’avoir déjà prouvé qu’ils peuvent perturber l’organisation de jeu des “gros” de Ligue 1. Prochaine illustration à Bordeaux ?