Erevan (AFP). Equipe de France: les réservistes de sortie en Arménie

L'équipe de France poursuit sa campagne de préparation à l'Euro-2016 en Arménie, mardi, un déplacement amical qui va surtout permettre à Didier Deschamps de faire tourner son effectif. Après le succès de prestige récolté face au Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1), samedi au Stade de France, les Bleus retournent à l'ordinaire et retrouvent un adversaire bien plus modeste, imposé par le tirage au sort de la phase qualificative du Championnat d'Europe (les résultats de la France, placée dans le groupe I, ne sont pas pris en compte). Cette fois-ci il n'y aura pas de superstar à l'horizon et quasiment aucun danger, l'atout N.1 des Arméniens, l'attaquant du Borussia Dortmund Henrikh Mkhitaryan, étant forfait sur blessure. L'occasion rêvée pour le sélectionneur d'effectuer une petite revue de ses troupes et de donner du temps de jeu à tout son groupe. Deschamps, soucieux de maintenir la belle dynamique française depuis le Mondial (quart de finale), ne compte pas galvauder cette rencontre. Mais les Bleus, même largement remaniés, possèdent théoriquement une certaine marge contre les Arméniens, avant-derniers de la poule avec un petit point en deux matches après le nul concédé à domicile face à la Serbie (1-1), samedi. "DD" ne prend donc pas trop de risques en bouleversant son équipe-type contre la 52e nation au classement Fifa. - Gignac a une carte à jouer - Le mois dernier en Serbie (1-1), le sélectionneur avait procédé à 7 changements par rapport au onze qui avait terrassé l'Espagne trois jours plus tôt au SDF (1-0). Il n'a pas de raisons de modifier son mode de fonctionnement alors que son objectif est de concerner tous ses joueurs et de tenter différentes formules tactiques. Le voyage en Arménie n'est donc pas anodin pour certains, surtout les non-mondialistes. Sans compter Steve Mandanda, forfait pour le Brésil en raison d'une grave blessure aux cervicales, ils sont six présents à Erevan à ne pas avoir fait partie de l'aventure en Coupe du monde (Costil, Mathieu, Yanga Mbiwa, Jallet, Payet, Gignac). Pour eux, affronter l'Arménie sera un test non négligeable, d'autant que Deschamps martèle que les "Brésiliens" seront prioritaires à ses yeux. Le joueur le plus attendu sera sans conteste André-Pierre Gignac. Le meilleur buteur de Ligue 1 (9 réalisations) n'est plus apparu sous le maillot bleu depuis le 6 septembre 2013 en Géorgie (0-0). Si la place d'attaquant N.1 de Karim Benzema, en grande forme et auteur d'un but et d'une passe décisive contre les Portugais, ne souffre d'aucune contestation, le Marseillais a une carte à jouer pour se positionner comme une doublure du Madrilène, surtout en l'absence d'Olivier Giroud, blessé jusqu'en janvier. Ses affinités techniques avec Dimitri Payet à l'OM pourraient jouer en sa faveur si le Réunionnais, l'un des moteurs de l'équipe de Marcelo Bielsa, leader de L1, était aligné. En défense, Eliaquim Mangala a souffert samedi de la comparaison avec le monstrueux Raphaël Varane, logiquement propulsé patron de l'arrière-garde française à seulement 21 ans, et n'a pas spécialement marqué des points pour le futur. En l'absence de Mamadou Sakho et de Laurent Koscielny, c'est Jérémy Mathieu qui pourrait en profiter pour grimper dans la hiérarchie. Finalement, ce match ne sera pas sans intérêt pour tout le monde.

