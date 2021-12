Un Carmen nouvelle génération au théâtre de Caen

Jean-François Sivadier, metteur en scène de théâtre, a oeuvré à la scénographie de l'opéra. Il en résulte une production très moderne, mettant de côté les représentations classiques et invitant chacun à découvrir un opéra nouvelle génération, qui se veut neuf et ouvert à tous. L'Ensemble de Basse-Normandie, l'Orchestre de Caen et les enfants de la Maîtrise de Caen sont tous trois réunis pour la trame musicale.



Du côté de la distribution, Stéphanie d'Oustrac, formée au sein de l'ensemble baroque des Arts Florissants, tient le rôle-titre. Un personnage qui lui sied comme un gant, et qui surclasse le jeu de bien de celles qui l'ont précédée, à en croire la profession.



Une projection exceptionnelle en plein air aura lieu le 16 octobre. Le public, amateur ou non, sera sans doute prompt à venir reprendre les airs bien connus de l'opéra de Bizet, qui figurent parmi les plus populaires du registre.





Pratique : Jeudi 14 et mardi 19 octobre, 20 h, au théâtre de Caen (20h) ; dimanche 17, à 17h. En plein air samedi 16 octobre à 20h, place Saint-Sauveur.



