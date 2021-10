Le coup de gueule "anti voiture électrique" d'une association

Alors que la politique régionale, métropolitaine et communale se porte sur le développement des véhicules électriques et des bornes de recharge (lire notre dossier consacré à la voiture électrique ici), l'association tente de remettre certaines choses à plat.

Sur le thème des énergies, Rue de l'Avenir rappelle que "la construction de tout véhicule nécessite des matières premières et de l'énergie dont l'extraction et la production ont inévitablement des impacts sur l'environnement" ; que "tout véhicule motorisé utilise des éléments polluants, comme les pneus et les batteries" ; et enfin, que "tout véhicule représente une certaine quantité de déchets lorsqu'il arrive en fin de vie".

"Trop de véhicules inutiles"

Sur le thème de l'encombrement, Rue de l'Avenir explique que demeure le problème de "l'emprise du véhicule électrique sur l'espace public. C'est le premier problème des embouteillages. Il y a trop de véhicules inutiles en ville, qu'ils soient thermiques ou électriques." ; que "le stationnement en surface des voitures électriques ou non dévore l'espace vital indispensable à la qualité de ville" ; et que "pour un piéton, être renversé par une voiture électrique ou non, au-delà de 30 km/h, c'est la même gravité."

Rue de l'Avenir ne dit cependant pas quoi faire pour prévenir cet engorgement et cette pollution. Pour eux, il faut "reconquérir sa ville". Samedi 20 septembre sera inaugurée la 30e borne de recharge sur le territoire métropolitain. Par ailleurs, la Région vient d'annoncer la production des Bluecar sur le site de Renault Dieppe.