Musique à Caen : Fakear publie son nouvel Ep "Sauvage"

C'est sûrement la révélation électro de la scène normande et même française. Tombé dans la musique quand il était petit, Théo alias Fakear, s'est vite passionné pour la musique électro aux rythmes enivrants, indies et sensuelles. Ce mélomane de 22 ans s'est vite fait un nom dans le paysage musical normand. Après avoir remporté, le tremplin AOC au Cargö, Fakear s'est vu offrir la possibilité de chauffer la foule du Festival Beauregard.

Fakear grandit et connaît une renommée de plus en plus importante. Le jeune caennais écume actuellement les salles de concert partout en France. Pour conforter sa notoriété, le prodige electro vient de dévoiler son nouvel EP dans les bacs : Sauvage. Ecoutez-le sur tendanceouest.com