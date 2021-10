Participez au financement d'un projet d'aire de jeux de 800m² pour les enfants de 1 à 12 ans à Alençon, grâce au « crownfunding », c'est la participation via Internet.

Le projet prévoit une aire de motricité pour les plus petits, des structures tubulaires et gonflables, des jeux électroniques pour les plus grands.

Nadia Lory, qui porte ce projet avec son mari :

Participez au financement d'un projet d'aire de jeux près d'Alençon, grâce au crownfunding Impossible de lire le son.

La participation en ligne est ouverte depuis ce début de semaine, sur la plate forme Apoyogo : par l’achat de billets à l'avance ou par de l’actionnariat, à hauteur de 40.000€ pour compléter l'apport des 2 porteurs de projet.

Tout le détail est sur www.apyogo.fr