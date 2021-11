Idées loisirs Normandie 7 octobre

La foire de St Lô débute aujourd'hui au Parc des Expositions sur le thème de la fête. 200 exposants sont attendus, des spectacles déambulatoires, revue cabaret, soirée disco et des concerts. La foire de St Lô est ouverte aujourd'hui jusqu'à 19h, demain et samedi de 10h à 22h.

Demain en avant-première au Méga CGR de Cherbourg du nouveau film de Guillaume Canet, « Les Petits Mouchoirs » avec Marion Cotillard, Benoît Magimel, Jean Dujardin, François Cluzet, Gilles Lellouche, Louise Mono, un film sur les liens d'amitiés à découvrir demain soir à 21h au Méga CGR de Cherbourg.

Demain toujours à Cherbourg un concert exceptionnel à La Brèche avec le Vienna Vegetable Orchestra qui joue de la musique uniquement grâce à des légumes, le groupe est invité par Terra Trema et Nordik Impact demain à 21h.

Nordik Impact se poursuit à Caen jusqu'à samedi dans la nuit. Aujourd'hui le festival débute à 18h30 à l'Hôtel de Ville et demain même heure et même lieu un live à ne pas manquer celui du groupe français Lilly Wood and the Prick pour des sonorités pop/folk teintées d'éléctro.

Un autre festival avance à grand pas, celui des Boréales dédié aux pays nordique qui se déroulera du 11 au 27 novembre, la programmation sera dévoilée demain à la Comédie de Caen, les Etats baltes seront à l'honneur cette année.

A retenir aussi pour ce week-end le salon du mariage de Granville salle de Hérel de 10h à 20h avec des défilés et 2 alliances à gagner.