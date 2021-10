Jeux équestres : la dernière ligne droite

La septième édition des Jeux équestres mondiaux touche à sa fin. Mais le saut d’obstacles (stade d’Ornano), la voltige (Zénith)et l’attelage (prairie) n’ont pas encore livré leur verdict, avant la cérémonie de clôture au stade, dimanche 7 septembre (17h.)

Saut d’obstacles

Jeudi 4. Qualification individuelle et finale par équipe de 15h30 à 17h30.

Samedi 6. Dernière qualification individuelle de 13h30 à 16h30.

Dimanche 7. Finale à quatre de 15h à 16h45.

Voltige

Jeudi 4. Technique individuelle et pas de deux de 14h à 17h et de 20h à 21h30.

Vendredi 5. Finale individuelle et pas de deux par équipe de 10h à 11h45, de 14h à 17h30 et de 19h30 à 22h.

Attelage

Jeudi 4 et vendredi 5. Dessage de 9h30 à 12h20 et 13h45 à 16h50.

Samedi 6. Marathon de 9h30 à 17h30.

Dimanche 7. Maniabilité de 8h à 14h30.