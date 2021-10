Le festival Au Son d'EUH LO soutient les enfants du Bénin

Le festival Au Son d'EUH LO se déroulera le vendredi 12 et samedi 13 septembre prochain avec Tendance Ouest à Tessy-sur-Vire. Retrouvez une dizaine de concerts dont As de Trèfle, La Cafetera Roja, Demi Mondaine, Martine on the Beach et plein d'autres.

Outre les concerts, le festival se mobilise pour les enfants du Bénin avec l'association Kou D'Pouce Normand. En effet, des bacs seront mis à disposition des festivaliers à l'entrée du site afin de récolter des fournitures scolaires (crayons, cahiers, stylos, papiers etc...) ou de matériel de sport (ballons, maillots). Une jolie initiative portée par le festival et l'association, n'hésitez pas à vous me mobiliser.

Ecoutez Jean-Philippe Chardin, co-organisateur du festival.